السجن 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الرابعة)، برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، رئيس المحكمة، تاجر مخدرات، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، عما أسند إليه من حيازة المواد المخدرة المضبوطات والاتجار فيها.

وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد هشام حمزة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف توفيق، وأسامة فراج.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وشمل أمر إحالة المتهم للجنايات، أنه قد تم ضبط المتهم ويدعى «سالم. ق»، الذي أحرز 18 علبة من مخدر الترامادول وجوهر الحشيش وزن كيلو ونصف، وسلاح أبيض مطواة، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهم كان في طريقه لترويج المخدرات بين عملائه

ووفقا للتحريات الأمنية، فقد توصلت إلى قيام «سالم. ق» صاحب مصنع، مقيم بمركز ملوي جنوب المنيا، بحيازة وإحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته أقر بإحرازه المخدرات بقصد الاتجار، وأنه كان في طريقه لترويجها بين عملائه.