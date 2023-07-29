إحالة 8 عاطلين للمحاكمة لافتعالهم مشاجرة وترويع المواطنين في حلوان

قرر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة 8 أشخاص للمحاكمة، على خلفية افتعالهم مشاجرة وأعمال بلطجة وترويع المواطنين، بمنطقة صلاح سالم بمدينة حلوان، جنوبي القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد موعد لأولى جلسات محاكمتهم أمام أحد الدوائر.

مقطع فيديو يرصد الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 8 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو، يحملون سنجا وسيوفا، ويقومون بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة صلاح سالم، بمدينة حلوان جنوب القاهرة.

المتهمين الـ8 ظهروا في مقطع الفيديو

ووفقا للتحريات الأمنية، فإن المتهمين الـ8 ظهروا في مقطع الفيديو، وتبين أنهم عاطلين مقيمين بمنطقة صلاح سالم، دائرة قسم شرطة حلوان، وتم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.