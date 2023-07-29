ضبط متهم بتوزيع مخدرات على دراجة بخارية في 15 مايو

قرر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة كمية من المخدرات أثناء السير في أحد شوارع مدينة 15 مايو بدراجة بخارية، ومحاولته بيعها على المتعاطين، مع استمرار حبسه لتحديد موعد لأولى جلسات محاكمته أمام أحد الدوائر.

تقرير المعمل الكيميائي

وكانت جهات التحقيق تسلمت تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم «ع.س.ص» 28 سنة.

المتهم حاز 5 علب لمخدر الأموتريل

تعود التفاصيل، عندما ضبطت قوة أمنية بدائرة قسم 15 مايو بمجاورة 11، المتهم «ع.س.ص»، 28 سنة، مقيم بمجاورة 11 التابعة لدائرة القسم، وهو يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بصفة عامة، وخاصة الأقراص المخدرة، متخذًا من هذا المكان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأبدى المصدر السري، استعداده للإرشاد عن ذلك الشخص، وتمّ ضبطه المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي، به 5 علب لمخدر الأموتريل، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (كاتر) وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل عملية التواصل مع زبائنه من المتعاطين، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.