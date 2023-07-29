قيادي بفتح: إجراء الانتخابات أهم ما ينتظره الفلسطينيون من اجتماع الفصائل بالقاهرة

قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي والقيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح، إن اجتماع غدا بين الفصائل الفلسطينية، جاء بناء على دعوة القاهرة من أجل استمرار دورها في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أهم النقاط المنتظرة غدا هي التوصل لتوقيت لإجراء الانتخابات في البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط.

نقاط منتظرة في اجتماع الفصائل الفلسطينية

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أن تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد الانتخابات سيكون نقطة انطلاق لحل الانقسام الفلسطيني الداخلي، مبينا أن أهم الفصائل المشاركة في الاجتماع غدا هي حركتي فتح وحماس، وإذا أعلنتا اتفاقهما فسيتم اتفاق باقي الفصائل حتى التي لم تشارك، لكنها باركت الاجتماع.

بداية الانقسام الفلسطيني

وأشار القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح، إلى أن الانقسام الفلسطيني بدأ منذ 17 عاما، وسبب استمراره فقدان الثقة بين الفصائل، وهذا أمر غير مبرر، ويجب فورا إنهاء الانقسام الذي يتحمله صناع القرار وقيادة السلطة وقيادات الفصائل الفلسطينية.

أنضج المبادرات المقدمة للمصالحة الفلسطينية

وأكد «الرقب»، أن أنضج المبادرات التي تم تقديمها للمصالحة بين الفلسطينيين، كانت التي قدمتها القاهرة عام 2011، وبدأ تنفيذ الأمر في 2017، موضحا أن أبرز القضايا المختلف عليها هي المشاكل المالية التي تمر بها البلاد، وثانيا هي طلب السلطة الفلسطينية قصر السلاح عليها دون باقي الفصائل، ولكن كل الفصائل لا توافق على هذا الأمر ولم يستطع حتى الرئيس الراحل ياسر عرفات حل الأمر.