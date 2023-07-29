يستعد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية لتقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية في منطقة الشرقية الأزهرية، وذلك بداية من غد الأحد، عبر بوابة الأزهر الشريف، وتستمر لمدة شهر، برسوم 100 جنيه للمادة، وفقا لما أعلنه، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية في منطقة الشرقية الأزهرية

وكان الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، شدد على ضرورة الانتهاء من استعدادات منطقة الشرقية لبدء منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول للعام الدراسي الحالي، لافتا إلى تجهيز المقرات بالأجهزة اللازمة مع الاستعانة بأكفأ المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور والطلاب، واعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية تتم بإشراف مشيخة الأزهر

وأوضح أن أعمال الطعون تتم بإشراف الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، كما تم التنبيه على مراعاة مصلحة الطلاب طبقًا للضوابط المعمول بها.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن نسب نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 كالتالي: 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%، كما أعلن أسماء الأوائل وكان منهم 3 من أبناء الشرقية «طالبان وطالبة».