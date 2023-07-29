خطوات التظلم في الثانوية الأزهرية 2023.. عبر بوابة الأزهر

لا تزال نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 حديث الساعة بين الطلاب خلال الأيام الحالية، خاصة بعد أن أعلنت مشيخة الأزهر في مؤتمر صحفي لها الخميس الماضي، عن نسبة النجاح للقسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 46.63%، بينما جاءت نسبة النجاح للقسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 59.34%، وتساءل البعض من الطلاب غير الراضين عن نتائجهم والمعتبرين بأن لهم أحقية في الدرجات عن خطوات التظلم في الثانوية الأزهرية 2023 بهدف اتباعها وتقديم تظلماتهم.

خطوات التظلم في الثانوية الأزهرية 2023

وتنشر «الوطن» خلال السطور الآتية خطوات التظلم في الثانوية الأزهرية 2023 وفقا لما أعلنته مشيخة الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الخميس الماضي حيث أعلنت المشيخة أن التظلمات على نتائج الثانوية ستبدأ من غد الأحد 30 يوليو ولمدة شهر.

الثانوية الأزهرية 2023

وبخصوص خطوات التظلم في الثانوية الأزهرية 2023 فأعلنت المشيخة أن منظومة التظلمات الإلكترونية على بوابة الأزهر سيتم تفعيلها بكل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

على أن يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة (100 جنيه للمادة الواحدة) ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ويبدى ملاحظاته على المادة التي يرغب في التظلم بها وستظهر نتيجة الطعون على بوابة الأزهر بعد 15 يوما من تاريخ التظلم.