«ابتهال» الأولى على الثانوية الأزهرية في دمياط: توجيهات والدي سر تفوقي

تفوقت ابتهال السعيد ابو النصيف في جميع المراحل الدراسية بالأزهر الشريف وحفظت القرآن كاملا، وكان سببا لتفوقها الدراسي والقبول في حياتها بشكل عام ورضا والديها ودعواتهم كان رفيقا لها في دربها واليوم ترد الجميل بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة دمياط بالثانوية الأزهرية.

دعوات والدتي وتوجيهات والدي سبب تفوقي

قالت ابتهال السعيد أبو النصيف الأولى على مستوى محافظة دمياط بالثانوية الأزهرية لـ«الوطن»: كنت متوقعة أن مجهودي ودعم والدي لن يذهبا هباء وكنت على يقين بأن تعبي وسعي سيكون نتيجته التفوق ولكن لم أكن أتوقع أن أحصل على المركز الأول وأن أرفع رأس أسرتي عاليا وألتحق بكلية الطب مثل إخوتي ووالدي الذي دعمني بشكل كبير سواء تهيئة الظروف المناسبة للمذاكرة أو لمساعدتي في الدراسة ودعوات والدتي كانت الدافع.

وأضافت «ابتهال»، أن والدي بالإضافة إلى أنه طبيب وصيدلي فهو كاتب وسر تفوقي توجيهاته الذي أهداني إياها في كتابه «الطريق إلى التفوق»، والذي ينصحني فيه، ويوجهني كيف أنظم وقتي وأنظم جدول لمذاكرتي وتقسيم المواد الدراسية بنظام يسمح لي بالراحة والاجتهاد معا وعدم الخوف، وكيف أحافظ على صحتي وتغذيتي، فكنت حريصة كل الحرص على تطبيق كل هذه التوجيهات.

سألتحق بكلية الطب مثل إخوتي

وأكدت «ابتهال» أن هدفها الأساسي أن تلتحق بكلية الطب لتكون مثل إخوتها فهم قدوتها ومثلها الأعلى مثل والديها الذين يعملون في مجال الطب أيضاً وأنها ستستمر في تنفيذ نصائح والدها وتظل تسعى لتحقيق حلمها للتفوق العلمي في كلية الطب.