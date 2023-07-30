للمرة الثالثة.. تجديد حبس 3 أشخاص لافتعالهم مشاجرة بالهرم

قرر قاضي معارضات الهرم بمحكمة الجيزة بتجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات، أطراف مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بمنطقة الطوابق فيصل دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بسبب خلافات الجيرة.

سماع أقوال شهود العيان حول الواقعة

وكانت جهات التحقيقات في مجريات التحقيق مع المتهمين، طالبت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، إضافة لسماع أقوال شهود العيان حول الواقعة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وكانت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بشارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل دائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة الهرم، بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 3 أشخاص بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، بسبب خلافات الجيرة وتم ضبطهم وحوزتهم الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، واعترفوا بحيازتها للدفاع عن النفس واستخدامها في المشاجرات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت القرارات سالفة الذكر.