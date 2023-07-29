لمواجهة الموجة الحارة.. استشاري حالات حرجة ينصح بشرب 12 كوب مياه يوميا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة لجسد الإنسان، حيث إن الأعضاء الداخلية لجسد الإنسان تعمل في درجات حرارة معينة، وحال ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير فلا تتكيف العضلات مع ذلك الارتفاع، ما يؤدي إلى حدوث تعرق شديد وجفاف، مشددا على شرب 12 كوبا من المياه يوميا لمواجهة تلك الموجة.

سليمان: الموجة الحارة ممكن تأثر على الأصحاء

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجفاف الكبير في الجسد يؤدي إلى انخفاض نسبة السوائل والأملاح في الجسد، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية وتسارع في ضربات القلب، «كمان ممكن تأثر على الأصحاء».

وأوضح أنه يجب الابتعاد عن أشعة الشمس بشكل مباشر، كما يجب عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، مشددا على ضرورة خضوع كبار السن لكشف دوري متكرر لقياس نسبة الأملاح ومنع الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن: «ارتفاع درجات الحرارة بيعمل جفاف وبيؤدى لتمدد الشرايين في الجسد وبيخلي جسد الإنسان مش محتاج لأدوية الضغط الكتير، وأول ما يحصل دوخة أو إعياء لمرضى الضغط فيجب عليهم زيارة الطبيب».