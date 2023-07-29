انكسار الموجة الحارة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.. استمرت 16 يوما

على مدار 16 يومًا وقعت البلاد تحت تأثير الموجة الحارة، التي امتدت تأثيرها إلى عدة دول حول العالم، وبعد تأثيراتها السلبية يشهد اليوم انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل طفيف على كل الأنحاء.

انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

وكانت الموجة الحارة بدأت من يوم الخميس الموافق 13-7-2023، الماضي، واليوم هو أول أيام انكسارها وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتكون بذلك استمرت 16 يوما.

ورغم انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة إلا أن هيئة الأرصاد توقعت استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجو؛ ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لتفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة توقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 يوليو على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.