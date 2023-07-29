مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: طرح الآراء يوميا.. وغدا استكمال جلسات المحور السياسي

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن المتابع للحوار الوطني يجد حالة من الآراء تطرح بصفة يومية من المواطنين بجانب القوى السياسية، والذي كان واضحا في الجلسة الافتتاحية التي كان بها كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

المحور السياسي

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المحور السياسي ينقسم لخمس قضايا، والجميع متابع لما يحدث في الجلسات، وغدا استئناف للجلسات العامة للجان التي تندرج تحت المحور السياسي، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وجلستين للجنة المحليات، والنقابات والعمل الأهلي جلسة واحدة.

وتابع إيهاب الطماوى أن ما دار بلجنة الأحزاب السياسية هو الحديث عن 3 قضايا رئيسية منها تعزيز دور الأحزاب، موضحا أن اللجنة لم تنتهِ حتى الآن إلى مخرجات وننتظر ورش العمل المصغرة حتى تستكمل الصورة.

الأحزاب السياسية

وأوضح مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: استمعنا لمعظم الأحزاب السياسية والنخباء والسياسيين للوصول إلى المساحة المشتركة التي يمكن البناء عليها وتكون قابلة للتطبيق، ولا يوجد إقصاء لأي رأي أو فكر داخل الحوار الوطني.