مدير تحرير «الأخبار»: استضافة مصر للفصائل الفلسطينية يؤكد على دورها التاريخي

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن استضافة مصر غدا لمؤتمر الفصائل الفلسطينية، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني، يُعتبر تأكيدا وتجسيدا جديدا لاهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ودعمها غير المحدود في كافة مراحلها وتحولات مساراتها.

السعيد: المشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحدٍ كبير

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحدٍ كبير في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية تفرض المزيد من التحديات في مواجهة مشروع الدولة الفلسطينية، ومزيدا من الاستفزازات في المناطق المقدسة، خاصة في القدس الشريف، وسط اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، ومداهمات مستمرة ومتواصلة للمخيمات الفلسطينية، وسقوط العديد من الشهداء والضحايا، ومحاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف ممارسة أقصى درجات العدوان على المقدسات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

اجتماع الفصائل من أجل الوحدة والتماسك

وتابع مدير تحرير جريدة الأخبار، بأن «المبادرة باجتماع الفصائل الفلسطينية، من أجل الوحدة والتماسك وإعادة اللحمة الفلسطينية، ومصر هي أكثر الدول التي قدمت دعما لهذا المسار منذ 2007 واستضافت عشرات اللقاءات بين القوى الفلسطينية المختلفة من لقاءات متعددة ومشاورات مستمرة، كما تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف الفلسطينية وتحظى باحترام وتقدير وثقة كافة الأطراف الفلسطينية في السلطة والفصائل ومصر الأمينة دائما على المشروع الوطني الفلسطيني، وقدمت العديد من التضحيات والدعم والمساندة واستضافتها للمؤتمر الذي دعا اليه الرئيس الفلسطيني لهو وجه جديد وصفحة جديدة من صفحات هذا التاريخ المشرف في دعم القضية الفلسطينية».