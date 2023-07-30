يبدأ طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، تقديم تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الأقصر الأزهرية، في الفترة من غدا ولمدة شهر، وتظهر النتيجة بعد 15 يوما.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الأقصر الأزهرية

وأكد عبدالحي خليل، مسؤول الإعلام بمنطقة الأقصر الأزهرية، عن موعد تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الاقصر، أنها تبدأ بعد غد الإثنين، وتستمر لمدة شهر، وأن الطلاب والطالبات يمكنهم تقديم تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف.

تقديم التظلمات بالإدرات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الأقصر

وأشار «خليل» إلى أن التظلمات تُقدَم بإلإدرات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وهي (الأقصر - القرنة - أرمنت - إسنا شرق - إسنا غرب) وتكون من خلال تقديم طلب الطعن من الطالب أو ولي أمره يبين فيها المواد التي يطعن على نتيجتها ورقم جلوسه ويدفع المقابل المالي المحدد لكل مادة عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية «الفيزا»، وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة في تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 100 جنيه للمادة الواحدة.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الأقصر

أوضح أن الطالب الذي يرغب في التظلم في أحد المواد يستطيع الإطلاع عليها وعلى نموذج الإجابة ومراجعة إجابته، يسدد الرسوم واتباع التعليمات، ثم الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، وتعلن نتيجة الطعون إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد 15 يوما من يوم التقديم، يستردها الطالب حال حصوله على أية درجات إضافية بالمواد المراد الطعن فيها من خلال المنطقة التابع لها.

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، في أثناء الاطلاع.

أفادت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بالتعليمات الخاصة بطعون الدور الأول لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 حيث يبدأ الاطلاع في الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وعلى الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع وفقًا للجدول المعلن من قبل المنطقة.

يمكن للطالب سداد الرسوم، والمقدرة بـ 100 جنيه، إلكترونيًّا من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية، يستردها الطالب حال حصوله على أية درجات إضافية بالمواد المراد الطعن فيها من خلال المنطقة التابع لها. ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، في أثناء الاطلاع.