أستاذ علاقات دولية: دور محوري لمصر في الحل الشامل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ الدلالة الواضحة من انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على أرض مصر، أنَّها أكثر الدول حرصاً وقوة على انجاح المصالحة الفلسطينية وإيجاد حل شامل للقضية.

فارس: الدولة المصرية حريصة على حل القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أنَّ الجهود المصرية المبذولة على مدار الأعوام الأخيرة دلالة على الحرص وامتلاك الرؤية الشاملة والقدرة على حل هذه القضية التي تمثل نقطة جوهرية في استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي لا يألو جهداً في إيجاد حل شامل للانقسام الفلسطيني

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أنَّ القيادة السياسية المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي لا يألو جهداً في دعم وإيجاد حل شامل للانقسام الفلسطيني الذي يمثل ارتكازه حقيقية لانطلاقة القضية الفلسطينية في مسارها السليم، وبالتالي مصر تبحث من خلال رؤيتها الاستراتيجية إلى إيجاد رؤية شاملة لانهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وأوضح أنَّ مصر داعمة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبحث بكل قوة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد تفهمات حاكمة للمشهد، وعودة المفاوضات مرة أخرى بين الجانبين والمتوقفة منذ عام 2014، وبالتالي لن يتحقق ذلك إلا بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.