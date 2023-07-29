عضو أمناء الحوار الوطني: أولوياتنا تعزيز حالة التوافق المجتمعي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك لجنة تم إفرادها بشكل خاص لقضية المشروع الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم وما زالت هناك حاجة لاستكماله والنقاش حول هذه القضية المهمة.

فرحات: قضية التعليم مهمة للمواطن المصري

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن كل القضايا التى تم إدراجها على أجندة الحوار الوطنى سوف يتم مناقشتها، وهناك جداول معلنة لهذه القضايا، لافتا إلى أن قضية التعليم مهمة للمواطن المصري.

فرحات: نسعى لتعزيز فكرة الحوار وقيم الشفافية في المجتمع

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن أولويات الحوار الوطنى هى تعزيز حالة التوافق بين كل أطياف وأطراف والفاعلين داخل المجتمع المصرى، على أولويات محددة بأن يكون هناك تصور متوافق عليه على جميع القضايا التى تم تحديدها فى أجندة الحوار الوطنى، وتعزيز فكرة الحوار وقيم الشفافية فى المجتمع، مؤكدا أن التوافق يتم تعزيزها على مستوى مجلس أمناء الحوار الوطني.