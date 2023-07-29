أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف انطلاق تلقي تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية اعتبارا من غدا الأحد ولمدة ثلاثين يوما إذ جرى إعداد 7 مقرات وتجهيز كل مقر بحجرة لاستقبال الطلاب وتزويدها بأجهزة حاسب آلي وتوفير أخصائيين للعمل على المنظومة.

تستعرض «الوطن» خريطة مقرات تلقي تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية وضوابط العمل وطريقة للتقدم.

خريطة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية

أوضحت منى مصطفى عجمي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بأزهر القليوبية، أنه جرى تجهيز 7 مقرات لتلقي طلبات تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية بإشراف الشيخ عبد الموجود دسوقي رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية كالتالي:

- إدارة بنها مقرها ف بنها ع/ث

- إدارة طوخ ومقرها بنين طوخ ع/ث

- إدارة كفر شكر ومقرها ادارة كفر شكر

- إدارة شبين القناطر ومقرها ادارة شبين بجوار معهد بنين شبين

- إدارة الخانكة ومقرها معهد بنين الخانكة

- إدارة قليوب ومقرها معهد بنين قليوب

- إدارة القناطر ومقرها معهد ف القناطر حسن أبوبكر

رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية

أوضحت مدير الكمبيوتر التعليمي بأزهر القليوبية، أن رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية بقيمة 100 جنيه لكل مادة وتستمر لمدة شهر اعتبارا من غدا، مشيرة إلى أن نتيجة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهر سوف تظهر خلال 15 يوما على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنا.

فئات لا يحق لها التظلمات والطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية

أوضحت مدير الكمبيوتر التعليمي بأزهر القليوبية، أن الحالات التي لا يحق لها التقدم في تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القليوبية الأزهرية كالتالي:

- لا يحق تقديم تظلم على المادة التي حصل فيها الطالب على الدرجة النهائية.

ـ لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الطعن على مواد نجح فيها خلال الأعوام الماضية.

ـ لا يحق تقديم تظلم على مواد صدر قرار بإلغائها من الكنترول.

ـ الطالب الباقي للإعادة يحق له الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.