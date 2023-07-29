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تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان.. تبدأ غدا

كتب:

أحمد الأمير
11:00 م | السبت 29 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة الدينية الأزهر الشريف عن موعد فتح باب تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان الأزهرية 2023، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي أكدت خلاله أن نسبة النجاح بلغت 46.63% لطلاب القسم الأدبي، و59.34% لطلاب القسم العلمي.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان الأزهرية 2023

فيما يخص تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان الأزهرية 2023، من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد 30 يوليو 2023، وتستمر لمدة شهر.

وأوضح الشيخ الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه يمكن للطلاب تقديم التظلمات عبر منظومة الإلكترونية، وسداد رسوم بقيمة 100 جنيه للمادة الواحدة.

ويتيح النظام للطلاب إمكانية الاطلاع على نموذج الإجابة وورقة الإجابة، وتقديم ملاحظاتهم حول المادة التي يرغبون في التظلم بها.

رابط تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان الأزهرية 

ويمكن للطلاب تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسوان الأزهرية 2023 من خلال الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الرسمي عبر الرابط التالي باتباع خطوات التسجيل المحددة في الموقع، مثل كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة به وبعض البيانات الأخرى.

 

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