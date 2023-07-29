تستعد الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بمحافظة قنا قبول تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة قنا الأزهرية، غدا الأحد في مقرها بمنطقة عمر أفندى بمدينة قنا، على أن يتظلم الطالب في المواد التي يريد الاطلاع عليها لإعادة التصحيح بمقابل 100جنيه عن كل مادة وترد في حالة تعديل الدرجات.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة قنا 2023

وبحسب الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن المنطقة حددت لجنة كاملة لاستقبال تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة قنا، التي تبدأ عملها غدا الأحد الموافق 30 يوليو 2023.

وأكدت منطقة أزهر قنا، إن تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة قنا الأزهرية، تستمر لمدة 30 يوما أي شهر كامل، وتنطلق بداية الأحد 30 يوليو لمدة شهر.

كيفية تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة قن

هناك ضوابط حددها قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف، لتقديم الطعون وتظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية في منطقة أزهر قنا وهي كالآتي:

-طعون وتظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة قنا الأزهرية إلكترونيا.

-يقدم الطالب أو الطالبة الطعن بعدما يدفع الرسوم المقررة.

-يطلع الطالب أو الطالبة على ورقة الإجابة للمادة ونموذج الإجابة في مادة التظلم.

--يبدى الطالب أو الطالبة ملاحظاته وان كانت صحيحة يتم تعديل الدرجات.

-في حالة أن الطالب أو الطالبة حصل على درجات يتم استرداد رسوم التظلم.

- يتم إضافة الدرجات المضافة لمل مادة بعد 15 يوما من التظلم.

رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة قنا الأزهرية

وحددت مشيخة الأزهر الشريف، رسوم التظلم على المواد في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وهي 100 جنيه رسوم.