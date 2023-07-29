سمير صبري: الحوار الوطني يناقش سبل دفع عجلة الاستثمار في مصر

تحدث الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن جهود اللجنة في الفترة الماضية قائلا: «حللنا الوضع الراهن لمناخ الاستثمار في مصر والتحديات والمقترحات لبعض الحلول الناجزة والسريعة لتشجيع ودفع عجلة الاستثمار في مصر».

قانون الاستثمار

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، «عملنا على محور أهمية تحديث المعلومات عن مناخ الاستثمار بشكل جيد بكل أجهزة الدولة، وقانون الاستثمار 72 لسنة 1917 الذي يحكم هذه المنظومة، حيث نعمل على القانون بأكمله للخروج بصيغة محترمة لهذا القانون، كما تحدثنا عن الخريطة الاستثمارية في مصر، ولكن المعلومات ليست كبيرة بها وغير محدثة بشكل كبير».

خريطة استثمارية

تابع سمير صبري «اقترحنا عمل خريطة استثمارية بالشكل الذي يوضع بها كل موارد المحافظة وخامتها الطبيعية وكل مقومات النجاح وتدعو المستثمرين من خلال موقعها لأن يتفاعلوا معها حتى وهو في وطنه».