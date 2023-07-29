تعرف على موعد بدء تظلمات الثانوية الأزهرية 2023.. «باقي ساعات»

حظت نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بhهتمام كبير بين المواطنين خلال الساعات الماضية خاصة بعد أن أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر في مؤتمر صحفي ظهر الخميس الماضي، نتائج طلاب الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمي والأدبي، والتي جاءت فيها نسبة نجاح الشعبة الأدبية 46.63% بينما بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية 59.34% وبمجرد إعلان المشيخة عن النتيجة تساءل البعض من الطلاب عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 وموعد بدايتها.

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

وتسرد «الوطن»، خلال التقرير التالي، موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، وأيضا موعد الرد على التظلم وخطواته وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المشيخة ظهر الخميس الماضي إذ قال إن التظلمات على نتائج الثانوية ستبدأ من غد الأحد 30 يوليو ولمدة شهر.

رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

وبخصوص تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، أضاف وكيل الأزهر في كلمته أنه يجب على الطالب أن يقددم الطعن بالمنطقة التابع لها ويدفع الرسوم المقررة (100 جنيه للمادة الواحدة) ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ويبدي ملاحظاته على المادة التي يرغب في التظلم بها وستظهر نتيجة الطعون على بوابة الأزهر بعد 15 يوما من تاريخ التظلم.