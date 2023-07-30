بعد مرور سنة.. أروى من صفر بالثانوية العامة لطالبة بكلية الهندسة

عام مضى على قصة الطالبة أروى جمال ابنة محافظة الشرقية التي عرفت إعلاميا بـ«طالبة الصفر»، إذ فوجئت أنها حصلت على مجموع صفر% في الثانوية العامة لوجود خطأ في الكنترول، وبعد تدخل المسؤولين اتضح أن الفتاة حاصلة على 84.6%.

ومن خلال متابعة تطورات القصة، علمت «الوطن» أن الطالبة أروى استطاعت من تحقيق حلمها، إذ التحقت بكلية الهندسة، وتنتظر حاليا نتيجة العام الدراسي الأول، تزامنا مع ترقب طلاب الثانوية العامة العام الجاري 2023.

وقال والد أروى طالبة الصف، جمال عجوة معلّم اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إن العام الماضي عند استعلامهم عن النتيجة وقعت الصدمة عليهم إذ كانت النتيجة صفر، ما استنكرته الأسرة خاصة وأن الطالبة متفوقة دراسيا.

وأشار إلى أنه تفاجأ عند استعلامه عن نتيجة ابنته بحصولها على «صفر»، موضحا أن الكنترول بمحافظة الإسماعيلية وقتئذ كان قد حجب النتيجة، إلا أن الخبر ذاع صيته وانتشر في القرية بل ومصر جميعا بعد تداول القصة إعلاميا، وذكر الأب ممتنا لدور الدولة ووزارة التربية والتعليم الإيجابي في سرعة الكشف عن نتيجة ابنته وتم الإعلان عنها بتقدير 84.6%.

النظام والالتزام أول أسباب التفوق

وأشار إلى أن ابنته هي أكبر أبنائه الـ3 وتتميز بتفوقها دراسيا وحافظة لكتاب الله كاملا «القرآن»، وكانت تحصد الجوائز دائما في مراحلها الدراسية، مضيفا أنه ووالدتها معلمان بالتربية والتعليم، وهذا ساعدها كثيرا في الدراسة على مدار الأعوام الدراسية.

الطالبة زرعت جهدا وحصدت نتيجة دخولها الهندسة

وأكد أن ابنته التحقت بكلية الهندسة، ويتمنى نقلها إلى هندسة جامعة الزقازيق، مشيرا إلى أنه لا يرغب في تذكر قصة الصفر مجددا إذ عاشت الأسرة والأهل حالة من التوتر، مضيفا: «وارد الخطأ وتشابه أسماء والحمد لله بنتي ربنا جبرها وأتمنالها تكمل مسيرة التفوق».