الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع البلاستيك بالسلام

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران التي اندلعت داخل مصنع البلاستيك بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وتجري عملية إخماد الحريق.

بلاغ باندلاع الحريق

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بداخل مصنع في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص نشوب الحريق بـ داخل المبنى ولحقت النيران بـ الطابق الأرضي ويجرى رجال الإطفاء محاولاتهم للسيطرة على النيران.

شهود عيان يروون تفاصيل الحريق

وذكر شهود العيان لـ«الوطن» أن الحريق اندلع داخل المصنع في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس السبت، حيث تصاعدت الأدخنة من شرفات المصنع، وحاول العمال السيطرة على النيران ولكن فشلوا وتم ابلاغ الحمايه المدنية وحضرت بـ 5 وسلم هيدروليكي، و2 خزان مياه، والآن يحاولون محاصرة النيران التي استمرت ساعتين من شدة الحريق.