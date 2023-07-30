إسعاد يونس للساحر كريس المصري: إنت معاك عفاريت؟.. وعصام السقا يشارك معه

بدأت فقرة الساحر كريس المصري ضمن حلقة برنامج «صاحبة السعادة»، منذ قليل، والتي يتم تصويرها بمدينة العلمين ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين.

وقدم كريس عددا مع الألعاب السحرية مع الإعلامية إسعاد يونس، ومنها لعبة الكوتشينة، حيث أبدت الأخيرة انبهارها بخفة يد كريس.

«إنت معاك عفاريت»، هكذا داعبت إسعاد يونس، الساحر كريس المصري، بعد انبهارها بقدراته وتمكنه من أداء الألعاب بخفة يد.

وطالبت إسعاد يونس، الفنان عصام السقا بالمشاركة في فقرة الساحر كريس المصري، وأبدى السقا انبهاره بحركات كريس المصري ومازحه قائلا: «أنا شاكك في السلسلة بتاعتك»، ولكن الساحر أكد أن المسألة برمتها ما هي إلا خفة يد ليس أكثر.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.