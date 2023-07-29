إسعاد يونس: فخورة بتقديم حلقة صاحبة السعادة من العلمين الجديدة

أعربت الإعلامية إسعاد يونس عن سعادتها بتقديم حلقة من برنامج صاحبة السعادة من مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقالت إسعاد يونس عن تقديمها حلقة من مدينة العلمين: «فخورة بالتواجد هنا بمدينة العلمين، هذه المرة الأولى من سنوات أقدم فيها حلقة أمام جمهور كبير».

إسعاد يونس تستقبل فرقة أيامنا الحلوة

واستقبلت إسعاد فرقة أيامنا الحلوة التي تحيي رفقتها التراث الغنائي، قائلة: «قدمنا سويا أكثر من 25 حلقة بها أكثر من 300 أغنية».

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.