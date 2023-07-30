إصابة شخصين بـ«رش خرطوش» في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة شخصين برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتمّ نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين، وتبين أنَّها وقعت بين كل من طرف أول «سامح.م.ا.ا»، 42 سنة، سائق «توك توك» مصابا برش خرطوش بالوجه، وتمّ نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل شقيقه «محمد.ح.س.ع»، 15 سنة، طالب، مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيسر، ويقيمان بذات الناحية.

وطرف ثان «عادل.ا.ع.م»، 53 سنة، عامل بأجر، ويقيم دائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني «فرد خرطوش محلي الصنع» تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب احتكاك الأول من الطرف الأول بـ«التوك توك» قيادته بالطرف الثاني حال سيره مترجلاً.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.