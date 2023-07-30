الثانوية مش نهاية العالم.. نجوم تركوا الطب والهندسة من أجل عيون الفن

حالة من التوتر والخوف تسيطر على طلاب الثانوية العامة، خلال ترقبهم لظهور النتيجة المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، خوفا من عدم تحقيق آمالهم وطموحاتهم في الالتحاق بالكلية التي طالما حلموا بها، لكن الثانوية العامة لم تكن نهاية المشوار، وذلك ما حدث مع بعض الفنانين الذين تركوا كليات الطب والهندسة من أجل تحقيق طموحاتهم في التمثيل، وذلك حسب ما ورد خلال أحاديثهم في بعض اللقاءات.

يحيي الفخراني فضل التمثيل عن الطب

سنوات طويلة قضاها العديد من الفنانين في دراسة الطب والهندسة، إلا أنهم قرروا الابتعاد عن مهنتهم الأساسية وممارسة شغفهم في الفن والتمثيل، وكان من بينهم الفنان يحيي الفخراني، تخرج في كلية طب عين شمس، ومارس مهنته بالفعل في صندوق الخدمات الطبية بالتلفزيون المصري، وكان يتجه للتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، قبل أن يترك كل ذلك ويتجه إلى التمثيل.

منذ نعومة اظافرهما وهما يتميزان بالتفوق خاصة في نتيجة الثانوية العامة، إنهما الشقيقان أحمد وكريم فهمي، على الرغم من تفوقهما في مجالي الهندسة والطب، إلا أنهما تفرغا بشكل كبير للعمل في التمثيل والتأليف والكتابة، تخرج «أحمد» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد أن حول إليها من كلية الهندسة، واتجه إلى التأليف والتمثيل، بينما شقيقه الأصغر «كريم» لا زال يمارس مهنته في طب الأسنان داخل عيادته الخاصة، بجانب التمثيل والكتابة.

الهندسة اختيار الفنانين الثاني بعد التمثيل

امتلك الفنان يوسف الشريف موهبة كبيرة في التمثيل منذ صغره، إلا أنه لم يفكر في التمثيل، لذلك التحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، قسم ميكانيكا، لكن حبه وشغله في التمثيل جعله يترك لمهنته الأساسية للاتجاه إلى مجال الفن، وهو ما حدث أيضا مع الفنان خالد ابو النجا، الذي كانت أولى مشاركته الفنية وهو في عمر ال12 عاما، في فيلم «جنون الحب»، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

نشأ الفنان محمد كريم، داخل عائلة طبية بامتياز، لذلك تخرج في كلية طب عين شمس، إلا أنه قرر أن ينفرد وسط عائلته ويبتعد عن المجال الطبي من أجل التمثيل سواء في مصر أو خارجها، في حين عمل الفنان سيد رجب ما يقرب من 20 عاما كمهندس سيارات، بعد أن تخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان، ليترك بعدها الهندسة من أجل التمثيل.