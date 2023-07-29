محمود عبدالرحمن: نتيجة الثانوية العامة رسميًا الثلاثاء المقبل والنتائج مبشرة

أكد محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في شئون التعليم بجريدة «الوطن»، أن الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والإعلان عن الأوائل سيكون يوم الإثنين المقبل، وفقا لاتصال هاتفي أجراه مع وزير التربية والتعليم منذ قليل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال محمود عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن نتيجة الثانوية العامة العام الحالي مبشرة للغاية.

عدد أوائل الثانوية العامة

وأضاف محمود عبدالرحمن، مساء اليوم السبت، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن درجات أوائل الثانوية تُراجع الآن من الوزير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أسماء أوائل الثانوية غير صحيح، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يتراوح عددهم بين 35 إلى 40 طالب وطالبة، ويتم مراجعة درجات طالب الثانوية العامة 4 مرات للتأكد من صحتها.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وتابع بأن هناك 785 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، وهناك حالة من القلق تسود بيوت طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لا توجد أي نتيجة نسبتها 100% في الثانوية العامة هذا العام.

ارتفاع نسب النجاح في مادة الكيمياء

وأوضح «عبدالرحمن»، أن مؤشر النجاح في مادة الكيمياء زاد بنسبة 7% عن العام الماضي، موضحًا أن وزير التربية والتعليم أكد أن نتيجة الثانوية ستدخل الفرحة على طلاب الثانوية العامة وأسرهم.