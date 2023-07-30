عاجل.. الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح وعدد الأوائل

نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 هي أبرز ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، حيث ينتظرون الإعلان عن النتيجة بحالة من الترقب والقلق بعد أن طالتها الكثير من الشائعات حول موعد اعتمادها بالشكل الرسمي، ووجهت وزارة التعليم والتعليم الفني قبل الإعلان الرسمي بعض الرسائل لطلاب الثانوية العامة معلنه لهم قرارت تتمثل في نسب النجاح وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذا حجب نتائج بعض طلاب الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فقال محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في شئون التعليم بجريدة «الوطن»، في تصريحات متلفزه أنه سيكون رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس، غير أن الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والإعلان عن الأوائل سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يوليو، بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأضاف «عبدالرحمن»، مساء أمس السبت، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن درجات أوائل الثانوية تُراجع الآن من الوزير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أسماء أوائل الثانوية غير صحيح، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يتراوح عددهم بين 35 إلى 40 طالبا وطالبة، ويتم مراجعة درجات طالب الثانوية العامة 4 مرات للتأكد من صحتها.

وأكد الصحفي متخصص في شئون التعليم بالجريدة، أنه لا توجد أي نتائج متشابهة في أعمال تصحيح الثانوية العامة، ولن يكون هناك أي نتائج لأبناء الأكابر، كما أنه تم تطبيق «نظام الفار» في اللجان لمراقبة اللجان، وأداء الطلاب فيها، موضحًا أنه تم رفض نقل طلاب الثانوية العامة من مدرسة إلى أخرى قبل بدء الامتحانات.

رئيس خطة «النواب»: تحديت الظروف في الثانوية العامة وحصلت على أعلى الدرجات

من جهته، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الثانوية العامة تمثل أول سلم خطوات الحياه العملية للإنسان وليست آخر الخطوات كما يظن البعض من أبنائنا الطلاب، موضحا في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «مرحلة الثانوية العامة هي مرحلة وقتية قصيرة الأمد والنجاح فيها والتفوق يعد مؤقتا ليبقى النجاح الأكبر والتفوق في التخصص داخل الكلية وما بعد الكلية».

وعن رحلة الثانوية العامة الخاصة به قال رئيس خطة النواب: «دفعة الثانوية العامة التي كنت أنتمي إليها هي دفعة 1967، والتي كانت تتمتع بظروف خاصة كونها الدفعة التي كانت وقت النكسة، ووسط تلك الظروف تحديث كل الصعاب واستطعت أن أحصل على مجموع 80% وهو المجموع الذي أتاح لي ان أدخل جميع كليات القمة لكني اخترت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وكنت من المتفوقين داخل الكلية».

رئيس «الأحرار الاشتراكيين» يروي ذكرياته مع الثانوية العامة

وقال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الثانوية العامة أولى خطوات الحياة وليست نهايتها كما يظن الكثير من أبنائنا الطلاب، موضحا في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الثانوية العامة هي أولى مراحل الحياة التعليمية للإنسان، حيث يتحدد خلالها موقفه من تخصصات العمل الحياتي سواء كان في الطب أو الهندسة أو غيرها من العلوم ويبقى النجاح الأكبر هو التميز داخل المجال والنبوغ فيه بإفادة المجتمع.

وبسؤاله عن ذكرياته بالثانوية العامة قال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين «بكل تأكيد يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة يعد نقطة لا تمحى من الذاكرة فأتذكر في ذات اليوم أنني كنت في حالة اضطراب شديد فكان النجاح في الثانوية العامة حينها يعد معجزة، وبفضل الله جاءت النتيجة بنجاحي وتجاوزت المرحلة والتحقت بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وشهد المنزل أجواء سعيدة ورأيت فرحة كبيرة في عين والدي الفلاح الذي حُرم من التعليم بسبب أعمال الأرض معتبرا نجاحي هو نجاح له».

أيمن محسب يروي كواليس نتيجته بالثانوية العامة: وفقت بين الرياضة والدراسة

من جانبه، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه خلال فترة دراسته في الثانوية العامة كان يمارس رياضة الكاراتيه أيضا، مشيرا إلى أنه كان يولي اهتماما كبيرا للرياضة، ولم يهتم بشكل كبير بدراسته في الثانوية العامة، وكان حريصا كل الحرص على مواعيد تمرين الكاراتيه، والمباريات وغيره، ولم يفوت أيا منها، وعلى مدار العام، لم تكن الثانوية والدراسة من أولوياته، حيث قال: «كنت مركز أكتر في تمرين الكاراتيه والماتشات»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وفي الفترة الأخيرة من الثانوية العامة، بدأ محسب في الانتباه لمسألة الدراسىة، فقرر أن يكثف الجهود ويبدأ في المذاكرة، فوضع جدول للمواد والأيام، وحرص على الالتزام به، حتى يتمكن من تحصيل درجات جيدة في العام الدراسي، موضحا: «في آخر كام شهر من الثانوية العامة، عملت جدول مذاكرة لكل المواد، وبدأت أمشي عليه عشان أعوض اللي فاتني طول السنة».

عضو بـ«الشيوخ» يروي تفاصيل يوم نتيجة الثانوية العامة: مابيتنسيش مهما كبرنا

ويعد يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة من الأيام التي غالبا تظل راسخة في ذاكرة المرء بكل تفاصيلها، فهو عادة ما يكون يوما فارقا في حياة الطالب، ويروي الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، كواليس يوم ظهور نتيجته في الثانوية العامة، قائلا: «اليوم دا مابيتنسيش مهما كبرنا».

وقال الدكتور محمد صلاح البدري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، أقدم أحد الأقارب على إخباره بالنتيجة قبل موعد ظهورها الرسمي، كان حاصلا على 92%، موضحا: «كلنا في البيت فرحنا بالرقم وكل حاجة بس أنا كنت متوقع أجيب أكتر من كده بكتير لأني كنت طالب مجتهد أوي، فكنت حاسس إن في حاجة غلط».

أحمد العوضي: حصلت على 90% في الثانوية العامة

وقبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وعبر الفنان أحمد العوضي، عن دعمه لطلاب الثانوية العامة وعائلاتهم، وأمنياته لهم بالنجاح، مشيرا إلى أن تلك المرحلة التعليمية ليست نهاية المطاف والأهم بعد الالتحاق بالكلية هو الاستعداد بشكل جيد لسوق العمل واحتياجاته، مع الاجتهاد في تطوير المهارات، لأن ذلك هو ما يصنع الفارق الحقيقي.

وكشف «العوضي» في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه حصل على 90% في الثانوية العامة، وكان في الشعبة الأدبية، وذلك قبل دخول المجال الفني، لتحقيق حلمه في التمثيل، الذي احتاج إلى جهد كبير لتحقيقه.