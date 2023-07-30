«الموسيقيين»: إنشاء وحدة للتحري عن المطربين الأجانب قبل إقامة حفلاتهم في مصر

أعلن محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، نيه النقابة إنشاء وحدة تكنولوجية تتكون من شباب الجامعات من أجل التحري عن المطربين الأجانب، وهو الأمر الذي جاء كتدارك للخطأ والجدل الذي أعقب إلغاء حفل «ترافيس سكوت» في مصر، مشيرا إلى أن النقيب أمر بفتح تحقيق داخلي بالنقابة لمعرفة المخطئ من الموظفين أو الإداريين لمحاسبته.

عبدالله: فوجئنا بأشياء لم نكن نعرفها عن ترافيس سكوت

وقال «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، إنه بعد الموافقة على ترخيص الحفل، وبعد البحث عن السيرة الذاتية للمطرب فوجئ القائمون على النقابة بأشياء لم يكن يعرفونها من قبل عن ذلك المطرب، حيث إن حفلاته تحدث بها أشياء غريبة، وتحرض كذلك على العنف.

وواصل: «شاهدت بعض حفلاته بالفعل، والنقابة تتعلم مع الوقت ولابد علينا أن نتدارك الأخطاء، والنقابة تستقبل مطربين من كل أنحاء العالم وتفتح ذراعيها لكل الثقافات، والنقابة عملت بحث وحصلت على معلومات عبر مشاهدة حفلاته».