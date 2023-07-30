نصائح لطلاب الثانوية العامة عند التقديم للتنسيق.. اعرف الأخطاء الشائعة

وسط حالة الترقب من طلاب الثانوية العامة للإعلان عن النتيجة، هناك من يشغل باله بكليات معينة يريد الالتحاق بها، وهناك من يريد أن يرى مجموعه ليقرر أي من الكليات التي سيلتحق بها عند التنسيق، وحسب تجارب سابقة لطلاب الثانوية العامة العام الماضي، توجد أخطاء شائعة عند التقديم للتنسيق.

مراعاة الموقع الجغرافي عند كتابة الرغبات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 2022، لم يحالف الحظ الطالب أحمد محمد في الحصول على مجموع عالي يؤهله للالتحاق بكلية الطب، التي طالما حلم بها، لذلك قرر أن يلتحق بكلية العلوم، إلا أنه عند التقديم على التنسيق واجه عدة صعوبات أهمها التقديم على كلية خارج الموقع الجغرافي الخاص به، فهو دائما كان يريد أن يلتحق بإحدى الجامعات خارج محافظته سوهاج، إلا أن التنسيق جعله يلتحق بالكلية بجامعة سوهاج.

تدوين الكليات المرغوبة وفق الموقع الجغرافي الذي يتبعه الطالب من أهم النصائح التي يوجهها الطالب «أحمد» لطلاب العام الحالي، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن على الطالب الذي يقدم على التنسيق أن يتأنى في كتابة الرغبات وعدم التسرع نهائيا، وأن يبدأ بكتابة الكلية التي يرغب بدخولها أولا حتى إذا لم يؤهله المجموع في الالتحاق بها.

أخطاء شائعة عند التنسيق

وتعد من أهم الأخطاء الشائعة خلال التقديم للتنسيق، التسرع في كتابة الرغبات، واختيار الكليات غير المناسبة للطلاب سواء من ناحية القدرات أو من الناحية المادية، لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة، خاصة الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على المجموع الذي يؤهلهم للالتحاق بالكلية المفضلة، أن يفكروا بالكليات التي تناسبهم وتناسب قدراتهم وإمكانياتهم