عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة تجتاح واشنطن وتحولها إلى ظلام

اجتاحت عاصفة رعدية مصحوبة برياح سرعتها 100 كيلومتر في الساعة العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس السبت،مما أدى إلى سقوط الأشجار وإلغاء تنشيط العديد من المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الأحد.

سقوط عشرات الأشجار جراء العاصفة

وأسفرت العاصفة عن بقاء 200 ألف أمريكي بدون كهرباء في منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما تسببت الرياح المصحوبة بأمطار غزيرة في سقوط عشرات الأشجار وألحقت أضرارًا بالمباني والسيارات وأغلقت الطرق.