«القاهرة الإخبارية»: إعصار «دون» في أمريكا يتحول إلى عاصفة مدارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، بأن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قلل من شدة الإعصار «دون»، الذي تحول إلى عاصفة مدارية، مشيراً إلى أن العاصفة تبعد حالياً نحو 515 كيلومتراً جنوب شرق كيب ريس، في نيوفاوندلاند، محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 105 كيلومترات في الساعة.

تراجع شدة إعصار «دون» بالولايات المتحدة

وأضاف المركز، الذي يقع مقره في ميامي، أنه يتوقع مزيداً من التراجع في شدة الإعصار «دون» اليوم الأحد أو غداً الاثنين، حيث تشهد أمريكا كل عام موسم أعاصير تتفاوت شدتها، وتتسبب تلك الأعاصير والعواصف المدارية في خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح البشرية.

وفي يوم الخميس الماضي، تعرض مصنع تابع لشركة الأدوية العالمية الشهيرة «فايزر»، في ولاية نورث كارولينا، لأضرار كبيرة نتيجة الإعصار.

انفجار بمصنع أدوية في نورث كارولينا

وتسبب الإعصار في دفن عدد من الأجهزة وصناديق الأدوية تحت أنقاض المبنى، في الوقت الذي أشارت فيه خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إلى أن سرعة الإعصار وصلت إلى 135 ميلاً في الساعة.

علاوة على ذلك، فقد أصيب عشرات العاملين بالمصنع، بإصابات طفيفة، كما تضررت كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية، كما استمر لمدة دقيقة ونصف فقط مما تتسبب في وميض داخل مصنع شركة الأدوية وبعدها حدث انفجار كبير في مستودعات تخزين الأدوية.