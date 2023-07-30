عاجل.. إعلان الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في كل مدن وقرى الجمهورية غدا الإثنين

التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، لابد على مؤسسات الدولة والمواطنين العمل على هذا الترشيد، خاصة أن العام الماضي لم يكن هناك أي أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء، لعدم زيادة الاستهلاك وذلك بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة.

مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز، حسب ما أوضحه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة، موضحاً أنه بدءاً من الغد سيتم الإعلان عن جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى.

جدول انقطاع التيار الكهربائي في المدن والقرى

إعلان جدول انقطاع التيار الكهربائي في المدن والقرى، بدءاً من الغد، يعد نموذج للشفافية في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وحسب ما أشار له المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تعطل الأعمال الفنية واردة مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أن توربينات الكهرباء تستهلك كميات أعلى من الغاز بسبب درجات الحرارة مقارنة بالصيف.

ومن أبرز المدن، التي لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، هي مدن المناطق الساحلية، «ليس مناسب قطع الكهرباء عن المدن الساحلية لأنها مهمة في اقتصاد مصر ولا نريد أن تصدر صورة سيئة عن مصر أمام السياح، خاصة أنهم لا يتحملون انقطاع الكهرباء بعكس المصريين الذين يتحملون ساعة أو ساعتين بدون كهرباء» وفق تعبير «نادر».

عودة الكهرباء للعمل بصورة طبيعية

من المحتمل عودة التيار الكهربائي للعمل بصورة الطبيعة، بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، وستعود الكهرباء للعمل بصورتها الطبيعية خلال الـ8 سنوات الماضية، وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة انفقت 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن