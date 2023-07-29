عضو بالحزب الاشتراكي يكشف متوسط قطع الكهرباء في ألمانيا

قال عضو الأمانة بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، إن ألمانيا عانت من قطع التيار الكهربائي في عام 2020، فكان على الأسر في ألمانيا أن تعيش بدون كهرباء لمدة 10.73 دقيقة في المتوسط.

قلة الانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء

وأضاف «خضر»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، عن مشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، أنه لم يكن هناك انقطاع واسع النطاق وطويل الأمد للتيار الكهربائي، أو ما يسمى بانقطاع التيار الكهربائي، في ألمانيا حتى الآن، ولا تزال هذه الأمور غير مرجحة للغاية.

ألمانيا تجهز نفسها والتأثير يتزايد في الشتاء

وأشار عضو الأمانة بالحزب الاشتراكي الألماني إلى أن ألمانيا جهزت نفسها لمواجهة هذه الأزمة منذ عقود عدة، مؤكدا أن الشعب الألماني لا يستخدم الطاقة بشكل كبير في الصيف، لأن الجو ليس حاراً، ولكن يحتاج الشعب الألماني التيار الكهرباء والطاقة بشدة في الشتاء، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشدة والحاجة إلى استخدام المدفئة.

موجة حارة تضرب أوروبا

وعانت عدة دول أوروبية من ارتفاع درجات الحرارة في يوليو الجاري، خاصة في ألمانيا واليونان وإيطاليا، وسط اندلاع حرائق في اليونان وتركيا، التي يقع جزء منها في أوروبا وجزء في آسيا، وامتدت الموجة الحارة إلى الدولة المطلة بشكل عام على البحر الأبيض المتوسط، سواء في جنوب أوروبا أو في شمال أفريقيا.