أحمد موسى: مشكلة الكهرباء عالمية ودول كثيرة تعاني من انقطاع التيار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه توجد لدينا أزمة واضحة في الكهرباء، والحكومة تعمل على أكثر من سيناريو لتخفيف الأحمال عن التيار الكهربائي، وعودته بصورة طبيعية.

انقطاع التيار الكهربائي

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطنون حول أزمة الكهرباء، وهل الحكومة تقطع الكهرباء عن الفقراء في بعض المناطق، وتترك التيار الكهربائي للأغنياء دون انقطاع؟

حزن المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن المواطنين يشعرون بالحزن ولديهم ضيق بسبب انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أن الشعب المصري سيتحمل هذه الأزمة، وما يحدث في مصر، تعاني منه العديد من الدول في العالم.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، مجموعة من الأخبار العالمية التي تتناول انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الدول مثل «الكويت، إيطاليا، فرنسا».