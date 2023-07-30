مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة غرب «كالجاري» الكندية

تحطمت طائرة صغيرة في الجبال غرب مدينة كالجاري الكندية، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كندية.

وقال رقيب الشرطة رايان سينجلتون، إنّ 5 ركاب وطيار كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينجبانك بالقرب من كالجاري، مضيفا أنّه بعد الإقلاع فقد الأقارب الاتصال بركاب الطائرة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت قناة «سي بي سي» الكندية، إلى أنّ سربًا من سلاح الجو الملكي الكندي خرج للبحث عن الطائرة المنكوبة، وعُثر على حطام الطائرة على بعد 100 كيلومتر غربي كالجاري.