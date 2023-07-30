استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك المصرية، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أعلنته البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، الأحد 30-7-2023.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، اليوم الأحد 30-7-2023.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، اليوم الأحد 30-7-2023.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 30-7-2023 في بنك القاهرة، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء، اليوم الأحد 30-7-2023.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-7-2023 في بنك الإسكندرية، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.