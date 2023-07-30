أماكن مكاتب التظلمات على نتيجة الثانوية 2023 في القاهرة والمحافظات

دائما ما تشهد نتيجة الثانوية العامة، التظلمات من قبل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، إذ يبحثون عن درجات تؤهلهم للالتحاق بكليات بعينها وهو ما يدفع البعض في القاهرة والمحافظات للبحث منذ هذه اللحظة عن أماكن التظلم قبل ساعات من ظهور النتيجة.

وبحسب المعمول به في السنوات الماضية، فإن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 يتم بعد ظهورها رسميا وتحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد وفترة التظلم.

وتتيح وزارة التربية والتعليم تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات الوزارة «خدمات إلكترونية - بوابة الثانوية العامة» بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المحافظات حسب عدة تقسيمات.

أماكن تقديم التظلمات في القاهرة الكبرى وأول الصعيد

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي تقديم التظلم في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتضم 6 مديريات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

تظلمات الإسكندرية

لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحير، تقديم التظلمات للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، وذلك في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

تظلمات الدقهلية والشرقية ودمياط

في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة، توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)، وتضم 3 مديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط.

طلاب الإسماعيلية وسيناء

لطلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، يمكن التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

تظلمات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي

لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، تضم 4 مديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، وذلك في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي القاطنين بمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، تقديم التظلمات في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، وذلك في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.