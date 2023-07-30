مصرع شخص وإصابة 36 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب 36 آخرون في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى رأس الحكمة المركزي، مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم سارة عمر محمد سلامة، 14 سنة، من الغربية، مصابة بكسر مضاعف بالساقين والذراع الأيسر، ومعاذ محمد سلامة، 14 سنة، من الغربية، اشتباه كسر بالضلوع، ومالك محمد سلامة، 2 سنة، من الغربية، مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى، وهبة عبد الجواد صبري، 40 سنة، من الغربية، مصاب بكدمات، ومحمد هاني بسيوني، 15 سنة، من الغربية، كدمات متفرقة بالجسم، وهاني بسيوني أبو حمد، 47 سنة، من الغربية، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب في الحادث منى محروس أبو حمد، 40 سنة، اشتباه كسر بالساقين، وعزة حسن الوكيل، 53 سنة، من الغربية، تعاني من «بي سي» وكسر بالساق الأيمن، وأحمد حسن النفياوي، 12 سنة، جرح أسفل الذقن وجرح متهتك بالركبة اليمنى، وطارق هاني بسيوني، 10 سنوات، جرح بالوجه، ووجيه هاني أبو حمد، 12 سنة، يعاني من جرح أعلى العين اليسرى، وإيهاب توفيق الشرقاوي، 30 سنة، من الغربية، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

نقل المصابين للمستشفيات

واستقبل المستشفى أيضا كلا من: مايا محمد النفياوي، 51 سنة، من الغربية، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وريماس أحمد النفياوي، 4 سنوات، جروح متعددة بالرأس ونزيف بالبطن، ومحمد عثمان الشرقاوي، 27 سنة، من الغربية، يعاني من جروح قطعية بالوجه والرأس، وسلامة النفياوي، 42 سنة، من الغربية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وغيداء السيد الصاوي، 32 سنة، من الغربية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومالك صبحي الحليسي، 2 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفادية أحمد الحليسي، 62 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورحاب عماد الصباغ 24 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب في الحادث جنة إيهاب توفيق، 3 سنوات، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسجدة إيهاب توفيق سنة، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء محمد الحليسي، 11 سنة، من الغربية، اشتباه «بي سي» وكسر بالذراع الأيمن، وصبحي عبدالفتاح عزت، 40 سنة، من الغربية، كدمات وسحجات، وعبد الفتاح عزت الحليسي، 70 سنة، من الغربية، «بي سي» وكسر بالقدم اليسرى، وأحمد صبحي الحليسي، 12سنة، من الغربية، «بي سي» وكسر بالساق اليسرى، وحسن أحمد النفياوي، 25 سنة، من الغربية، يعاني من اشتباه بي سي وكسر بالضلوع، وفاطمة محمد المتولي، 60 سنة، من الغربية، يعاني من اشتباه كسر بالكتف والضلوع، وعماد عبد الفتاح الحليسي، 34 سنة، من الغربية، «بي سي» وكدمات، وسمر سمير أيوب، 29 سنة، من الغربية، كدمات متفرقة بالجسم.

وتضمنت قائمة أسماء المصابين أحمد عماد عبد الفتاح، 9 سنوات، من الغربية، جروح متعددة بفروة الرأس، وملك عماد عبد الفتاح، 7 سنوات، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى عماد عبد الفتاح، 7 سنوات، من الغربية، يعاني من جرح بالأنف وجرح بالقدم اليسرى، ومنة الله أسعد الغباشي، 29 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعثمان محمد عثمان الشرقاوي، 3 سنوات، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحور محمد عثمان، 6 سنوات، من الغربية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء الدين رجب مصطفى المعداوي، 47 سنة، من الغربية، جثة هامدة.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وجار فحص موقع حادث طريق «مطروح - الإسكندرية» من خلال شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.