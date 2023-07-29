تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وذلك وسط انتشار أمني من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

سيولة مرورية

وشهد كوبري الجلاء حالة من السيولة المرورية المستمرة حتى طريق العروبة، ولكن هناك بعض الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، فضلًا عن وجود تكدسات مرورية عند كوبري المطار ولكنها غير مؤثرة تختفي في أثناء الاتجاه إلى طريق المطار، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وهناك كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة تشهدها منطقة الكورنيش حتي المظلات وصولا لمنطقة وسط البلد، أما طريق الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

انتشار رجال الإدارة العامة للمرور على الطرق

وتنشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية من قبل رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والقضاء على أي كثافات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، فضلًا عن استعانة رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية على الطرق.