تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة اليوم.. كثافات غير مؤثرة في صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مستمرة حتى ميدان العباسية، كما يشهد شارع صلاح سالم كثافات متوسطة وغير مؤثرة.

الحالة المرورية عند كوبري الجلاء

وأضافت الحملاوي، أنّ كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات مرورية غير مؤثرة تختفي في أثناء الاتجاه إلى طريق المطار.

وتابعت أنّ بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

الحالة المرورية في شارع الهرم

ويشهد شارع الهرم حاليا كثافات مرورية نتيجة غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وفي شارع الهرم الرئيسي يوجد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.