أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. تراجع كبير في عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، بقيمة 15 جنيها خلال الثلاث أيام الماضية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2150 جنيها للشراء دون مصنعية، مقابل 2165 جنيها الخميس الماضي، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبحسب ما أعلنته الشعبة، فإنّ سعر جرام الذھب عیار 24 سجل اليوم الأحد 30-7-2023 نحو 2457 جنيها للشراء، فيما سجل سعر البيع 2450 جنيها.

سعر جرام الذھب عیار 21

وتراجع سعر جرام الذھب عیار 21 إلى 2150 جنيها للشراء و2145 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر خصوصا في الصعيد والوجه البحري، ويستخدم بشكل أكبر في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 18

ووصل سعر جرام الذھب عیار 18 إلى 1843 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر الجنیه الذھب

ووصل سعر الجنيه الذھب إلى 17200 جنيه.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة حسب حجم المصنعية الموجودة في كل جرام ذهب، وحسب عيار الذهب.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

واستقرت أسعار الذھب الیوم في المحلات، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للشراء، وسجل الذهب عيار 21 قيمة 2150 جنيها للبيع، وسجل الذهب عيار 24 نحو 2457 جنيها.