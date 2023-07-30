انطلاق الدورة الـ13من المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب في القاهرة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ13 من المعرض والملتقى الدولى للتعليم العالي والتدريب « إيديوجيت»، والتي تستمر حتى أول أغسطس 2023 بفندق كمبنسكي التجمع الأول بالقاهرة، برعاية وزير التعليم العالي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، إذ تناقش دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

مشاركة ممثلي 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية

ويشهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية منها، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر

كما يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، جامعة المستقبل، الأكاديمية البحرية، الجامعة الفرنسية، جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعات العاصمة الإدارية Hertfordshire الأوروبية و الكندية، وجامعة بدر، وجامعة مصر الدولية، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة، العلمين، المنصورة وسلمان للمساعدة على إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

وعلى المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن.

من جانبه، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن هناك جهودًا كبيرة تبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث في العالم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية، بما يساعد هؤلاء الطلاب على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

وأوضح أن المشاركة كبيرة من الجامعات المصرية في هذه المعارض يعطى رسالة أنها فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالي، حول طرح الرؤى وتخصصات ووظائف المستقبل.

وأكد أن المعرض سيكون بمثابة فرصة كبيرة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال التركيز على أهمية التعاون مع مؤسسات الجامعات الدولية والشراكة الفعالة معها وهو ما يسهم ويدعم الارتقاء بالجامعات المصرية، ويعود بالنفع على الطلاب، لافتا إلى أن المعرض سيكون منصة مهمة أيضا للتعريف ببرامج الجامعات الحكومية بمختلف أنواعها سواء الأهلية أو التكنولوجية أو الحكومية، بعد التطوير الهائل الذي شهدته في السنوات السابقة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يشهد معرض إيديوجيت، مشاركة من الجامعات التكنولوجية ممثلة في جامعة السويدي التكنولوجية، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالجامعات التكنولوجية وستكون فرصة كبيرة لتعريف الطلاب بهذه الجامعات.