يحل موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يقترب الدكتور رضا حجازي، من اعتماد نتيجة الثانوية العامة، بعد انتهاء الكنترولات من مراجعة درجات الطلاب وإعلان نسب النجاح في المواد.

مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة

ويُعقد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة خلال ساعات، ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الوطن»، فإنّ نتيجة الثانوية العامة تضمّن بعض التفاصيل، كما يلي.

- عدد أوائل الثانوية العامة يتخطى 30 طالبا وطالبة.

- لم يحصل أي طالب أو طالبة من أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع 100%.

- يرتقب بيانات رسميا من وزارة التعليم لإعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

- من المقرر اتصال وزير التعليم بالأوائل على مستوى الجمهورية خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة المرتقب خلال ساعات.

- يتيح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من الرابط التالي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا العام بحجب نتيجة الثانوية العامة بعدد من الطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش، أو الشغب، مؤكدة أنّ مراجعة درجات طلاب نتيجة الثانوية العامة، تمّت دون أي تدخل بشري.