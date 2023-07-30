ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور، إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، حيث تعد آخر أخبار الثانوية العامة 2023، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان الجميع حاليا.

آخر أخبار الثانوية العامة 2023.. النتيجة تظهر خلال ساعات

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آخر أخبار الثانوية العامة 2023، تتمثل في انتظار اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال ساعات، يعقبه تنظيم مؤتمر صحفي للوزير لإعلان النتيجة رسميا، وتكريم أوائل الثانوية العامة، داخل مقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيانات عنها، أنّ نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، فور إعلانها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، ويتمكن الطالب من الحصول على النتيجة بتسجيل رقم الجلوس الخاص به، على أن تظهر داخل المدارس في اليوم التالي لإعلانها عبر الموقع الإلكتروني.

عدم حصول أى طالب على 100% في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم حصول أي من الطلاب على 100% في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، مشيرة إلى أنّ قائمة الأوائل ستضم أكثر من 30 طالبا وطالبة، لم يحصل أحدهم على 100%.