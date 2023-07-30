«الأرصاد» عن نسب الرطوبة في المحافظات: مرتفعة في السواحل الشمالية والقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ ارتفاع نسب الرطوبة على كافة المحافظات، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم الاحد.

وأوضحت الأرصاد أنّ نسب الرطوبة سجلت ارتفاعا ملحوظا في مناطق السواحل الشمالية ليلا ونهارا، تليها القاهرة والوجة البحري ثم جنوب سيناء وشمال الصعيد، وأخيرا جنوب الصعيد الذي سجل رطوبة منخفضة نسبيا.

درجة الرطوبة اليوم

وسجلت نسبة الرطوبة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى ليلا ما بين 85 و90 والصغرى نهارا بين 35 و40، أما السواحل الشمالية سجلت العظمى ليلا 90 و93 والصغرى نهارا 50- 55 درجة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ نسب الرطوبة في مناطق جنوب سيناء العظمى ليلا 60 و65 والصغرى نهارا 25 و30، شمال الصعيد العظمى ليلا 60 و65 والصغرى نهارا 20 و25، وجنوب الصعيد العظمى ليلا 35 و40 والصغرى نهارا 10 و15 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد أنه على الرغم من انتهاء الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات إلا أنه لا زال هناك استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجو.

ومن المتوقع أن يسود اليوم، طقسا شديد الحرارة والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما في المساء يكون مائلا للحرارة رطبا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

- القاهرة 36- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25 .

- أكتوبر 37- 25.

- بنهــــا 36- 25.

- دمنهور 35- 24.

- وادي النطرون 36- 25.

- كفر الشيخ 35- 24.

- المنصورة 36- 24.

- الزقازيق 36- 25.

- شبين الكوم 36- 25.

- طنطا 36- 24.

- دمياط 34- 24.

- بورسعيد 34- 25.

- الإسماعيلية 39- 24.

- السويس 38- 25.

- العريش 35- 24.

- رفح 35- 24.

- رأس سدر 39- 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42- 26.

- طابا 38- 25.

- شرم الشيخ 42- 30.

- الإسكندرية 33- 24.

- العلمين الجديدة 33- 24.

- مطروح 32- 23.

- السلوم 33- 24.

- سيوة 38- 23.

- رأس غارب 42- 30.

- الغردقة 42- 30.

- سفاجا 41- 29.

- مرسى علم 40- 30.

- شلاتين 42- 30.

- حلايب 38- 31.

- أبو رماد 40- 30.

- رأس حدربة 39- 29.

- الفيوم 40- 25.

- بني سويف 40- 25.

- المنيا 41- 24.

- أسيوط 42- 26.

- سوهاج 43- 27.

- قنا 43- 30.

- الأقصر 44- 30.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 44- 29.