«الأرصاد»: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت منذ الأمس انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 2 إلى 5 درجات، بسبب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد لمرتفع العروض الوسطى، الذي دائما ما يكون مصحوبا بكتل هوائية أقل في الحرارة من امتداد منخفض الهند الموسمي.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ودينا شرف: «بالأمس، سجلنا درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل بعدما كنا نسجل 38 و40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي، واليوم سيستمر معنا انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر معنا على مدار هذا الأسبوع».

درجات الحرارة العظمى على القاهرة

وتابعت، أنّ متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل، ولكن، سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.