«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة على مصر بدأ بالأمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية جرى تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، مع الاستمرارية في ارتفاع درجات الحرارة طيلة أسبوعين، وخلال تلك الفترة سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية بشكل متواصل، بخلاف ارتفاع نسب الرطوبة.

غانم: ارتفاع درجة الحرارة سببه ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أنه بالأمس بدأ الانخفاض الطفيف بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين لـ4 درجات، وهو ما يعد انكسارا للموجة التي استمرت لأسبوعين بمعدل أعلى من الطبيعي بنحو 4 درجات، بالإضافة لتسبب ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

ذروة فصل الصيف

وتابعت أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف، بسبب الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، التي تستمر الأيام المقبلة وتزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وواصلت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة في الظل بالقاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تبلغ 35 درجة، ومع نسب الرطوبة فالإحساس بها كما لو كانت 39 درجة.