درجات الحرارة اليوم.. انخفاض ملحوظ ورطوبة شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، متوقعةً أن تتأثر البلاد بعدة ظواهرة جوية أبرزها الرطوبة والشبورة والرياح.

حرارة شديدة رغم انكسار الموجة الحارة

ورغم انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات إلا أن هيئة الأرصاد توقعت استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجو، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما في المساء يكون مائلا للحرارة رطبا على جميع الأنحاء.

رياح وشبورة على عدة مناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

- القاهرة 36 - 25.

العاصمة الإدارية 36 - 25 .

أكتوبر 37 - 25.

بنهــــا 36 - 25.

دمنهور 35 - 24.

وادي النطرون 36 - 25.

كفر الشيخ 35 - 24.

المنصورة 36 - 24.

الزقازيق 36 - 25.

شبين الكوم 36 - 25.

طنطا 36 - 24.

دمياط 34- 24.

بورسعيد 34 - 25.

الإسماعيلية 39 - 24.

السويس 38 - 25.

العريش 35 - 24.

رفح 35 - 24.

رأس سدر 39 - 26.

نخل 39 - 20.

كاترين 36 - 19.

الطور 42 - 26.

طابا 38 - 25.

شرم الشيخ 42 - 30.

الإسكندرية 33 - 24.

العلمين الجديدة 33 - 24.

مطروح 32 - 23.

السلوم 33 - 24.

سيوة 38 - 23.

رأس غارب 42 - 30.

الغردقة 42 - 30.

سفاجا 41 - 29.

مرسى علم 40 - 30.

شلاتين 42 - 30.

حلايب 38 - 31.

أبو رماد 40 - 30.

رأس حدربة 39 - 29.

الفيوم 40 -25.

بني سويف 40 - 25.

المنيا 41 - 24.

أسيوط 42 - 26.

سوهاج 43 - 27.

قنا 43 - 30.

الأقصر 44 - 30.

أسوان 44 - 29.

الوادي الجديد 45 - 27.

أبوسمبل 44 - 29.