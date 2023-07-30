الأرصاد: منخفض العروض الوسطى وراء انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، انّكسار الموجة الحارة نتيجة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بداية من أمس السبت، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض العروض الوسطى الذي يصاحبه كتل هوائية تعمل على تلطيف درجات الحرارة، خاصة شمال البلاد والقاهرة الكبرى وصولًا الى منطقة مصر الوسطى.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضافت «منار غانم» في تصريح خاص «للوطن» أنَّ الانخفاض في درجات الحرارة تراوح بين 2- 4 درجات، وهو يمثل أول انخفاض في درجات الحرارة بعد أكثر من 15 يومًا تعرضت البلاد خلالها لأثير موجة حرارية شديدة الحرارة، بسبب عدد من الظواهر المناخية المختلفة، بين منخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا أثرت على دول البحر المتوسط ككل، وكتل هوائية من الصحراء الغربية للبلاد، مما زاد من درجات الحرارة العظمي والمحسوسة لأكثر من 44 درجة مئوية على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

الحرارة على الصعيد تصل لـ44 درجة

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستتراوح بين 35-36 على القاهرة الكبرى، وبين 31-33 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، في حين أنَّه ستظل تسجل أعلى المعدلات على شمال وجنوب الصعيد، إذ تتراوح بين 40-44 درجة خلال ساعات النهار.